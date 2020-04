Pomeriggio 5, dramma in diretta dalla D'Urso: "Ho scoperto che è morto", lacrime e silenzio per Ettore

23 aprile 2020 a

Un drammatico momento di televisione a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 22 aprile. Ospite in collegamento, ecco Ettore Consonni, magazziniere in pensione di 61 anni di Bergamo, che si era preso il coronavirus per poi risvegliarsi dopo 23 giorni di terapia intensiva all'ospedale civico di Palermo, dove era stato trasportato a causa del sovraffollamento dei reparti in Lombardia. Oggi Ettore è guarito e per ringraziare i medici siciliani che gli hanno salvato la vita ha deciso di tatuarsi sul corpo la Sicilia. Ma quando la D'Urso ha chiesto di ripercorrere la sua drammatica vicenda, appena presa la parola, Ettore ha commentato: "Quando sono tornato a Bergamo, ho scoperto che mio fratello è morto. Dedico questa mia intervista a lui". Parole che hanno sconvolto il pubblico e la conduttrice. "Ti sono vicina nel tuo dolore, ma anche nella felicità di esserti riunito alla tua famiglia", ha commentato la conduttrice, visibilmente colpita.

