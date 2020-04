Storie Italiane, Eleonora Daniele chiuderà il 29 maggio: "Nessuno mi sostituirà, il programma finirà con me"

24 aprile 2020 a

“Storie Italiane finirà con me il 29 maggio. Nessuna persona mi sostituirà”. Eleonora Daniele fa chiarezza sulla messa in onda del suo programma, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane che parlavano di un prolungamento fino alla fine di giugno con la sostituzione della Daniele a favore di Lorena Bianchetti o Marco Liorni. Ma la conduttrice di Storie Italiane ha smentito categoricamente tutte le voci. “Poi quello che accadrà da giugno su Rai1 - ha dichiarato la Daniele, che attende di dare alla luce la primogenita Carlotta - non dipende da me, ma dall’azienda. Non so cosa decideranno di mettere in quella fascia”.

