La Vita in Diretta, Morgan cambia tutto, la confessione: "Voglio ripulirmi, ho deciso di affrontare un risanamento totale"

"Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre". Queste le parole di Marco Castoldi in arte Morgan che a La Vita in Diretta ha confessato i suoi buoni propositi. "Quindi - prosegue da Lorella Cuccarini e Alberto Matano - tutto ciò che è stato, le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. È l'unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene".

Morgan è diventato nuovamente padre di Maria Eco, un'esperienza che gli ha aperto gli occhi: "Mettere al mondo un essere umano durante questo periodo così strano e pieno di limiti è un'esperienza molto particolare. Un bambino che cresce vedendo solo due figure, quelle genitoriali, è una cosa strana. Questa bambina non può uscire, le dà fastidio il sole, la luce, guarda il soffitto e deve ascoltare le voci del mondo tramite registrazioni. Fa molta tenerezza, questa esperienza non è facile". Poi non può mancare il riferimento alla sua più controversa ex, Asia Argento. Proprio da lei Morgan, se tornasse indietro nel tempo, starebbe lontano. Ma i ricordi non finiscono qui, perché il cantante si sofferma anche su Sanremo e sulla sua lite con Bugo: "Amadeus è stato un grande, dal mio punto di vista. Si è trovato in una situazione assurda e l’ha gestita bene. Alla fine ha capito che è stato divertente, l’ho fatto per lui".

