Live-Non è la D'Urso, attesa per le due super coppie: maxi-sorpresa (in diretta tv)

Francesco Fredella 26 aprile 2020 a

Si parlerà di coronavirus, con un talk speciale dedicato all’emergenza con tanti ospiti in prima linea. Dopo la prima parte ci sarà anche spazio al gossip. Live-Non è la d’Urso” che torna stasera - domenica 26 aprile - in diretta su Canale5, scalda i motori con una scaletta imperdibile. Sono attesissime due super coppie: Valeria Marini con il fidanzato Gianluigi Martino e poi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (la coppia nata nella casa del Grande Fratello vip). Ovviamente, tutto nel rispetto delle distanze di sicurezza. Infatti, non sappiamo se le due coppie parteciperanno in studio (nelle due poltrone distanti oltre un metro l’una dall’altra) o in collegamento da casa.

La cosa certa è che il Grande Fratello vip sta facendo ancora discutere non solo gli addetti ai lavori, ma anche chi vive di gossip. Quanto durerà, ad esempio, la storia tra Ciavarro jr e Clizia? A Pomeriggio 5, qualche giorno fa, Eleonora Giorgi (madre di Paolo) ha svelato di avere instaurato un ottimo rapporto con Clizia. “Ci sentiamo sempre, mi sta vicini”, ha detto in diretta. Il problema età non esiste. Tra loro sembra davvero un amore pronto a sbocciare. Presto. Prestissimo.

