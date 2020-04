Domenica In, Mara Venier e la ricetta? Si piega sul foglio e l'occhio cade sul décolleté: clamoroso su Rai 1

26 aprile 2020 a

a

a

Hai capito, Mara Venier? Siamo a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 il 26 aprile. In collegamento ecco il maestro pasticcere Iginio Massari che, insieme a una sua collaboratrice, spiega la ricetta della "crostata di Iginio Massari". E la mitica Zia Mara, seduta alla scrivania con carte e penna, prende appunti come se fosse a una scuola di cucina. "Lo zucchero... se lo abbiamo quello normale. Oppure a velo. Poi?". E l'assistente suggerisce: "Una scorza di limone grattuggiata". Ma la Venier ha altri dubbi: "Un bacello di vaniglia? Io avevo detto vanillina... una stupidata. Ma dove si trova il bacello di vaniglia?". E così via, tra un appunto e l'altro. Ma in molti su Twitter hanno notato il look davvero audace di una sempre splendida e inimitabile Venier: camicetta rosa molto scollata, tanto che quando si piega sul foglio per scrivere ne emerge un décolleté davvero straordinario...

Mara Venier svela un retroscena su Domenica In: “Ero terrorizzata”, e sulla lite con Teo Mammucari a Tu sì que vales…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.