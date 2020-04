Amici Speciali, Maria De Filippi più forte del coronavirus. Vanessa Incontrada sgancia la bomba, Mediaset conferma: il cast completo

28 aprile 2020 a

In tv è tutto bloccato per il coronavirus, tranne Amici. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stata Vanessa Incontrada, e ora dallo staff di Maria De Filippi arriva la conferma: Amici Speciali - Con Tim insieme per l'Italia debutterà a maggio, con una maratona di 4 puntate su Canale 5 che riunirà i giurati (tra cui l'attrice e conduttrice spagnola) e alcuni tra gli ex concorrenti più amati del reality.

"Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paerse, ognuno come può - spiegano in una nota gli autori e i protagonisti dello show -. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto". Ufficializzato anche il cast, dopo alcune fughe di notizie: Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino per il ballo, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giorgiana Angi, Random e Gaia Gozzi (fresca vincitrice dell'ultima edizione) per il canto. Unico mistero: la data della prima puntata.

