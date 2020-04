Ballando con le stelle in onda a settembre, il retroscena della Lucarelli: "Prove via Skype, la macchina non si è mai fermata"

Francesco Fredella 29 aprile 2020 a

a

a

Inutile parlare al condizionale. Ballando con le stelle tornerà a settembre, al massimo ad ottobre. La notizia ormai circola da giorni negli ambienti televisivi, anche noi di Libero l’abbiamo annunciata qualche settimana fa. Oggi arriva l’ulteriore conferma di Selvaggia Lucarelli - che fa parte della giuria. In una diretta Instagram non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle indiscrezioni già trapelate, ma svela qualche retroscena: "Prima che si fermasse tutto facevano le prove via Skype, la macchina del programma è sempre rimasta accesa".

La stessa Milly Carlucci, infatti, aveva detto che il cast e gli studi erano pronti per la partenza a marzo, ma per uno stop legato all’emergenza Covid-19 lo show del sabato sera di Rai1 è andato in stand by. Nessuna cancellazione. Solo un rinvio. A breve, settembre o al massimo ottobre, Milly tornerà su Rai1. E’ probabile che ci saranno altre novità nel programma, magari legate ai balli. Non è chiaro, per adesso, se ci sarà il pubblico in studio. Occorre capire quello che accadrà nelle prossime settimane con l’emergenza sanitaria. Di sicuro i ballerini e concorrenti si stanno allenando a casa (separatamente), durante questa quarantena. Quindi sono pronti a scendere in pista alla ripresa della stagione tv.

Milly Carlucci, avete notato che... lo strepitoso segreto dei suoi capelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.