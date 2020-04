Amici Speciali, Maria De Filippi su Alessandra Celentano: "Dicono che verrà cacciata?"

30 aprile 2020 a

Maria De Filippi ha messo a tacere una volta per tutte le voci che circolano su Alessandra Celentano. Nonostante un rapporto di lunghissima data, la maestra di ballo era finita nel mirino della critica per alcuni scontri con la conduttrice durante l’ultima edizione di Amici. Ma tutto è iniziato e finito nello studio, perché nella vita e nel lavoro i rapporti non si sono incrinati. E così la Celentano sarà regolarmente al suo posto anche durante Amici Speciali, il nuovo format del talent show di Calane 5 che vedrà sfidarsi cantanti e ballerini famosi, la maggior parte ex concorrenti. “sul web dicono che verrà cacciata - ha dichiarato la De Filippi sulla Celentano - ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà”.

