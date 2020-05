Uomini e Donne, dramma-Tina Cipollari: "Nel cuore della notte...", incubo continuo

Francesco Fredella 01 maggio 2020 a

Non dorme e ha gli incubi. Per Tina Cipollari, volto di Uomini e donne da sempre, la quarantena è un periodo difficilissimo. Tra l’altro, in questi giorni, è sola: il suo fidanzato è rimasto a Firenze (dove lavora come imprenditore). “Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi - ha raccontato al settimanale Nuovo -. Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli”.

In questi ultimi giorni Uomini e donne è ricominciato, ma con un nuovo format ridisegnato sulle esigenze televisive del Coronavirus. Collegamento via skype e zero contatti con l’esterno. Tina, quindi, resta blindata a casa. “Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”, racconta al settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Sarebbe saltato anche il matrimonio con il suo fidanzato, che era in programma in questi mesi. “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”.

