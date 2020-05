Mediaset, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro rifiutano il super-show? "Follia pura, noi non viviamo così"

Francesco Fredella 01 maggio 2020 a

Un’indiscrezione ci racconta del possibile arrivo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Temptation island vip. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello vip, adesso potrebbero tornare in tv. Usiamo il condizionale perché si tratta di una spifferata. Tra l’altro, vista la quarantena, non hanno avuto modo di incontrarsi dopo la fine del reality. Ma il loro amore va avanti tra messaggi e videochiamate. E’ solido. Faranno sognare tutti i fan.

Secondo i primi rumors, gli autori del programma potrebbero mettere in quarantena preventiva i futuri concorrenti. E sullo sfondo ci sarebbe la possibilità dell’arrivo di Clizia e Paolo a Temptation. Sarebbe, in pratica, il procedimento inverso di quello che è accaduto a Pago. Che da Temptation, dove ha partecipato con Serena, è arrivato nella casa più spiata d’Italia per cercare di recuperare un amore che sembrava finito. Ma Ciavarro jr e Clizia accetteranno? Lei, intanto, sulle pagine di “Nuovo” frena categoricamente: “Follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci. Non è assolutamente il nostro modo di vivere”. La Incorvaia, però, potrebbe cambiare idea. Chissà.

