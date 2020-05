Contagion su Canale 5, italiani impazziti: il film del 2011 che ha predetto il coronavirus nel 2020 (e il trionfo di Gerry Scotti)

02 maggio 2020 a

Nel 2011 era un film, nel 2020 la realtà. Canale 5 la sera di venerdì 1 maggio ha mandato in onda Contagion di Steven Soderbergh (con un cast stellare tra cui spiccano Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law e Kate Winslet), che predicendo in pratica il coronavirus ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori italiani su Twitter, rendendono trending topic in un diluvio di commenti tra l'ironico e l'inquietato. Ovviamente, sui social è stato il trionfo dei "meme", tra cui quello che vede un Gerry Scotti stranito e il commento "Mio Dio ma parla di me".



Tantissime analogie tra il film, ispirato a una pandemia che nasce a Hong Kong, e quanto sta accadendo oggi: "spillover" (contagio pipistrello-uomo con salto di specie, nel film legato a un maiale), caccia al paziente zero, quarantena, distanziamento sociale, sottovalutazione da parte delle autorità, corsa al vaccino, complottismo e speculazioni finanziarie. E poi fosse comuni e camion militari che portano via le bare, zone rosse (l'Italia, anche in questo film, è tra i Paesi più colpiti) e perfino quel motto, "andrà tutto bene", che molto bene non ha portato in questi due mesi da incubo.

