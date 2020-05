Nina Moric choc a Live Non è la D'Urso: "Elena Morali mi ha detto di essere ricattata da Favoloso con video a luci rosse"

Francesco Fredella 04 maggio 2020 a

a

a

Tutto si deciderà in tribunale. Perché Luigi Favoloso è indagato dalla Procura di Milano, dopo le due denunce di Nina Moric: una per presunto stalking, l’altra per presunti maltrattamenti. Ora parla la Moric, che in tv a Live Non è la D'Urso torna ad accusare Favoloso (suo ex fidanzato). Che si era difeso alcuni giorni fa: "Non l’ho mai toccata con un dito. Non ho paura". L’ex modella rincara la dose. "Partiamo dal presupposto che lui mi accusa di aver parlato per 4 ore con Elena Morali (oggi fidanzata con Favoloso, ndr). E’ stata lei a parlare con me. Ha parlato male di Luigi al telefono, è stato tutto registrato e depositato in Procura”, racconta la Moric. “La Morali si è messa a piangere perché aveva paura, era disperata”, continua Nina. Che continua a ribadire: “E’ tutto registrato”.

Nina Moric, gesto estremo dopo il ritorno di fiamma con Corona: stacca la spina a tutti i social



Poi spuntano accuse choc della Moric: "La Morali mi ha detto di essere ricattata con video por***o da Luigi Mario Favoloso”. L’ex modella racconta di aver ascoltato le paure delle Morali al telefono, in una lunghissima chiacchierata. Dunque, secondo quello che la Moric svela al Live, Favoloso avrebbe in mano un video hot con la Morali. Un'accusa pesantissima, quella della Moric, che fa tremare tutti. La Moric porta in studio al Live la registrazione di una telefonata con Favoloso: si tratta di un frammento che sarebbe stato depositato in Procura. Nella telefonata Favoloso chiede alla Moric di incontrarla. Ma lei è spaventata. Teme, come racconta al telefono, che Luigi possa farle del male. Saranno i magistrati, durante le indagini, a valutare le prove prima di un eventuale processo ai danni di Favoloso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.