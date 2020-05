Mattino 5, torna Federica Panicucci. Quel dubbio malizioso di Davide Maggio: "Perché soltanto oggi?"

04 maggio 2020 a

a

a

Oggi, lunedì 4 maggio, Federica Panicucci è tornata alla conduzione di Mattino Cinque, dopo lunghe settimane di conduzione in solitaria per Francesco Vecchi. La trasmissione ha cambiato nome: ora si chiama Mattino Cinque - Special Coronavirus. Per inciso, in queste settimane, il prgoramma è andato molto bene in termini di share. Oggi, come detto, il ritorno della Panicucci. Ma davidemaggio.it coltiva un dubbio circa quanto successo: non si capisce perché, scrive il sito specializzato, "fatto salvo diverse motivazioni non rese note, oggi lei possa condurre con Vecchi mentre nelle scorse settimane doveva starsene a casa. La versione abituale della trasmissione può attendere, Federica no?", conclude Davide Maggio. In effetti, la circostanza è piuttosto curiosa.

Heather Parisi a Verissimo, tagliato il suo video sul coronavirus. Un caso a Mediaset, cosa non è andato in onda | Guarda

Pupo a ruota libera dalla Venier, ma sul GF Vip...: il dettaglio che non sfugge, sfregio alla concorrenza Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.