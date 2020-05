La vita in diretta, Giovanna Botteri: "Credo sia il nostro dovere". Striscia la Notizia? Non proprio, grossa sorpresa

05 maggio 2020 a

a

a

Prosegue la querelle che vede contrapposti Striscia la Notizia e Giovanna Botteri per il servizio del tg satirico critico circa il look dell'inviata Rai in Cina. E in questa querelle, a sorpresa, si inserisce anche La Vita in Diretta, il programma di Lorella Cuccarini e Alberto Matano del pomeriggio su Rai 1. Infatti nella puntata trasmessa lunedì 4 maggio la trasmissione ha dedicato alla Botteri una copertina celebrativa: "Oggi abbiamo deciso di dedicarla a una giornalista che da anni ci racconta il mondo, ma negli ultimi tempi ci ha raccontato la Cina. E’ un’amica nostra e di tutti noi qui a La Vita in Diretta, anche perché ogni giorno ci regala una cartolina da Pechino, simbolo di rinascita e di speranza. E lo vogliamo fare oggi perché oggi per noi è un po’ una ripartenza. Lei è Giovanna Botteri", spiegavano su Rai 1. Il punto è che la Botteri, come ogni giorno, era in collegamento proprio con la trasmissione. Così, quando ha preso parola, ha spiegato: "Credo che in questo momento così difficile, questo sia il nostro dovere, il nostro lavoro. Noi siamo sempre servizio pubblico, la gente questo si aspetta da noi, non che ci mettiamo a dormire e a lamentarci (…) Tutti quanti noi in Rai stiamo cercando di fare proprio questo, cercare di dare il possibile perché tutti quanti a casa in questi momenti difficili sappiano e abbiano accesso a tutte le informazioni", ha concluso. Insomma, nessun riferimento esplicito a Striscia la Notizia.

"L'ho messa solo per te". Botteri, Striscia colpita e affondata: si presenta così in diretta da Fazio

"Anche coi capelli verdi...". Prego? Fabio Fazio, la (stranissima) frase per difendere la Botteri da Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.