Vieni Da Me, botta e risposta tra Timperi e la Balivo: "Cos'è questo rumore?", "Tempo finito"

07 maggio 2020 a

Un piccolo battibecco nel salotto di Caterina Balivo. Ospite a Vieni da Me, Tiberio Timperi ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, attribuendo ironicamente l'emoticon "insopportabile" a Guillermo Mariotto. Più generoso con l'ex compagna di lavoro Francesca Fialdini. Per lei il conduttore di Uno Mattina sceglie l'emoticon "intelligente". Durante l'intervista, però, gli autori avrebbero comunicato alla conduttrice la fine del tempo a disposizione e lei per rispondere a loro si sarebbe distratta.

Ed ecco che a quel punto Timperi si è rivolto così: "Però cos'è questo chiacchiericcio mentre parlo?". Immediate le scuse della Balivo: "Mi stavano avvertendo che è finito il tempo, però devi tornare!". E lui ironico: "Io ritorno, ma non mi fate venire più a mezzogiorno e mezzo". Una battuta che ha divertito tutto lo studio.

