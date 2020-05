Amici Speciali, clamoroso "taglio": chi è stato fatto fuori dal programma di Maria De Filippi

08 maggio 2020 a

Fuori i nomi. Si parla di Amici Speciali, il nuovo programma di Maria De Filippi su Canale 5. E i nomi sono quelli della giuria, rivelati da Chi di Alfonso Signorini. Quattro nomi pesantissimi, insomma lo share è ultra garantito. Si tratta di Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Gerry Scotti. Che c'è di strano? Di strano c'è che il rotocalco non snocciola il nome di Vanessa Incontrada, la quale in effetti già nei giorni scorsi aveva anticipato che non farà parte dello show. Cosa è successo, dunque? Ci sono due ipotesi sul tappeto: la prima, per lei potrebbe essere stato ritagliato un ruolo ad hoc che potrebbe essere svelato all'ultimo. Oppure, seconda ipotesi, qualcosa la ha allontanata all'ultimo dal talent: problemi personali, incomprensioni? Questo non è dato saperlo. Forse nei prossimi giorni scopriremo qualcosa in più.

