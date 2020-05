Detto Fatto, Jonathan fa i complimenti a Emma per il suo comportamento con Belen su Stefano de Martino

11 maggio 2020 a

A Detto Fatto, il programma di Rai Due condotto da Bianca Guaccero, c'è la SuperClassifica Jon, curata dall'ex gieffino Jonathan, che ha visto protagonista Emma Marrone. Il conduttore le ha fatto i complimenti per la risposta data a una fan che le aveva chiesto se avesse perdonato o meno Belen Rodriguez, dopo tutto quello che era successo con Stefano De Martino. La cantante aveva spiegato che Belen non aveva alcuna colpa. “Si è comportata da vera signora. Quando tu sei una donna e ti hanno rubato il fidanzato o lui ti ha tradito, te la devi prendere solo col tuo fidanzato! Belen non ha fatto niente. Solo Stefano doveva stare fermo!”, ha spiegato Jonathan.

Ma cos’aveva detto di preciso Emma su Belen? Lo rivela Gossipe tv svelando le parole della cantante scritte su Instagram: “Diciamo che non dovevo perdonare lei, semmai… Belen non ha fatto niente di male, mettiamola cosi”.

