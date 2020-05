Striscia la Notizia svela il terrificante scambio di persona: Silvia Romano, orrore e linciaggio dopo la liberazione

11 maggio 2020 a

Un clamoroso, rovinoso, scambio di persona. Di cui dà conto Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, con un video pubblicato sul sito web della trasmissione ancor prima della messa in onda della puntata di lunedì 11 maggio. Uno scambio di persona che riguarda Silvia Romano, la cooperante di 24 anni liberata dopo 18 mesi di prigionia in Africa, tra Kenya e Somalia, in mano ad Al-Shabaab, banda di terroristi islamici. Il punto è che dopo la sua liberazione, su Twitter, in molti si sono spesi in vergognosi attacchi contro la ragazza, sia per la sua conversione all'islam, sia per il fatto che era stato pagato un riscatto. Una tempesta d'odio che è andata a colpire il profilo Twitter di Silvia Romano. Peccato però che fosse quella sbagliata. E lo spiega direttamente Anastasio, il cantante che ha anche partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, che direttamente dalla quarantena, rivolgendosi ai suoi follower, spiega che la Silvia Romano che gli haters stavano insultando non è la milanese appena liberata, ma la sua collaboratrice, omonima.

