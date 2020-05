Striscia la Notizia, Mara Venier demolisce Flavio Insinna: "Chi ti protegge?", volano parole grosse

12 maggio 2020 a

a

a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci torna ancora una volta Flavio Insinna, bersaglio prediletto del tg satirico di Canale 5. E a massacrarlo, questa volta, è Mara Venier, sua collega in Rai. Si tratta, però, di un deepfake, un video artefatto insomma, in cui la conduttrice di Domenica In si rivolge al collega di Affari tuoi chiedendogli conto del celebre fuorionda proposto proprio da Striscia tempo fa: "Come mai non ti hanno cacciato? Chi è che ti protegge?", lo incalza la Venier. E la finta Zia Mara conclude: "Se a te danno ancora da condurre L'Eredità, io che terrorizzo tutte ste maestranze dovrei essere direttrice dalla Rai a vita". Parole a cui Insinna risponde con un altro, clamoroso, audio rubato (altrettanto finto).

Striscia, Venier contro Insinna: il deepfake

"La truffa Wangiri, occhio a questi numeri di telefono". Striscia e il trucco dello squillo fantasma: conto prosciugato in pochi secondi

Striscia la Notizia, Marco Carta contro la D'Urso? Clamoroso, la versione di Carmelita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.