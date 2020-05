La vita in diretta, la voce esplosiva piove da Torino: "Addio Lorella Cuccarini, perché..."

12 maggio 2020 a

I diretti interessati hanno recentemente smentito, ma le voci su La vita in diretta continuano a rincorrersi. Nel dettaglio, La Stampa afferma che Alberto Matano resterà alla guida dello storico programma di Rai 1, ma senza Lorella Cuccarini. Insomma, l'addio sembra certo, voce che circola da diverse settimane e rilanciata anche da La Repubblica. Dietro la rottura, ci sarebbero in primis i rapporti difficili tra i due, anche se come detto Matano e Cuccarini hanno ribadito affetto e reciproca stima. Ma tant'è. Il quotidiano torinese scrive: "Anche La vita in diretta potrebbe subire un’amputazione. Via Lorella Cuccarini per andare verso la conduzione unica di Alberto Matano". Così, tranchant. In attesa di ulteriori conferme o smentite.

