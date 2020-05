Uomini e Donne, "lo ha fatto": bomba su Gemma Galgani, la mossa con Sirius

12 maggio 2020 a

a

a

Gemma Galgani è davvero innamorata di Sirius, l’ufficiale 26 enne che da giorni la corteggia a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Tutti, al suo arrivo, sono rimasti perplessi. Lei soffre, lui giura che si tratta di un amore senza doppi fini. Nelle scorse puntate aveva persino giurato su quanto stava provando nei confronti della Dama torinese di 70 anni. Nella puntata di oggi - martedì 12 maggio - arriva l’amara sorpresa. Da indiscrezioni, Maria manderà in onda un’esterna per fare entrare un pettinatissimo Nicola Vivarelli (Sirius) in studio. Interviene Tina Cipollari. Che parte all’attacco. E’ show.

"Ecco cosa si dicevano". Gemma e Cuore di Poeta, le conversazioni private: Trono over vietato ai minori, imbarazzo in studio

“Quante cavolate dici! Sei un bugiardo cronico”, la Cipollari asfalta il 26 enne. Ma è inutile calmare gli animi: le donne del programma della De Filippi sono arrabbiate e si schierano contro il ragazzo. Poi arriva la notizia che, come una doccia fredda, fa tremare tutti. Maria dice che Gemma avrebbe lasciato il numero a Sirius. E succede di tutto durante la puntata di oggi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ha perso la testa: il timore di Maria De Filippi, alta tensione in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.