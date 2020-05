Paolo Bonolis, tregua con Mediaset? "Ci sono stati degli scontri", ma ci sono voci clamorose sulla Rai

12 maggio 2020 a

Secondo i bene informati tra Paolo Bonolis e Mediaset sarebbe in atto una “tregua armata” e il futuro è dominato dall’incertezza. Il conduttore ha più volte lasciato intendere che potrebbe lasciare per tornare in Rai: il suo contratto è in scadenza nel 2021, quindi l’addio potrebbe essere dietro l’angolo, anche se non è da escludere un gioco al rialzo. D’altronde Bonolis sa bene quanto vale per l’azienda: le sue trasmissioni registrano ascolti sempre molto alti, persino le repliche di Ciao Darwin stanno rendendo benissimo in tempi di quarantena. In un’intervista rilasciata a Fanpage, il conduttore ha dichiarato che “con Mediaset si discute, a volte sono d’accordo e altre no. Ho avuto con loro scontri come li ho avuti quando ero in Rai. Io non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa”. Intanto corrono le voci su un ritorno in Rai, magari anche al Festival di Sanremo, anche se il prossimo dovrebbe essere ad appannaggio di Amadeus e Fiorello. A spingere Bonolis lontano da Mediaset sarebbe anche il suo agente, Lucio Presta, che ha uno scontro in atto con l’azienda.

