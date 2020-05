Mario Giordano apre Fuori dal coro così: "La gente muore di fame e loro pensano al bonus monopattino"

12 maggio 2020 a

"Il bonus monopattino!". Mario Giordano entra in studio a Fuori dal coro urlando e sfrecciando sul suo nuovo bolide a due ruote. "Tu non ci crederai cosa si sono inventati. Loro sono lì, la gente muore di fame e loro cosa stavano pensando in questi giorni? Al bonus monopattino...". "Loro", ovviamente, sono il governo impegnato a delineare il Dl Rilancio. E Giordano non la prende bene. "Un inizio tranquillo, dicevano", è il tweet della trasmissione. Azzeccatissimo, in effetti, anche perché nei minuti successivi il giornalista padrone di casa avrà modo di tornare a modo suo, polemicamente, sul già Dl Aprile.

