Le Iene, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: corna in diretta davanti alle telecamere, finisce a calci e pugni

Brutta sorpresa in quarantena per Natalia Paragoni. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne è fidanzata con l'ex corteggiatore Andrea Zelletta, conosciuto proprio in studio da Maria De Filippi. Un rapporto solidissimo messo in crisi dalle Iene, che hanno archittato uno dei loro sadici scherzi. Davanti alle telecamere nascoste, la Paragoni viene a sapere che il compagno la starebbe tradendo. Tutto finto, ma lei ovviamente non lo sa e perde il controllo: calci e pugni a Zelletta, che per rendere la situazione ancora più credibile decide di confessare le corna: "L'ho incontrata per caso e lei mi ha istigato… è successo una volta sola, per sbaglio. Voglio essere onesto ora perché non ce la faccio ad andare avanti con questa menzogna, è successo prima della quarantena".

Dopo una nuova aggressione fisica, l'ex corteggiatore decide di chiamare l'amante, che cala l'asso: "Io non ho contro nulla di voi ma la storia è più complicata. Io sono al secondo mese". La Paragoni scoppia in lacrime, e solo a questo punto gli autori decidono di rivelare che si tratta di un (perfidissimo) scherzo.

