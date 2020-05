Silvia Romano, Maryan Ismail a Fuori dal coro: "Non è un vestito tradizionale, cosa identifica". Giordano: "Uno spot per il terrorismo"

13 maggio 2020 a

Quello indossato da Silvia Romano durante il suo ritorno in Italia "non è un abito tradizionale della Somalia, ma identifica un gruppo specifico, quello che ha coperto il gruppo terroristico di al Shabaab". A spiegarlo, ospite di Mario Giordano nello studio di Fuori dal coro, è Maryan Ismail, professoressa di origini somale trapiantata da anni in Italia. Insomma, la situazione è più complessa rispetto a una "normale" conversione all'islam.

"Allora voi capite che uno si può chiedere se queste immagini non possano essere vendute nel mondo islamico come un grande spot per il terrorismo", si domanda sconcertato Giordano. Interrogativo che tutti dovrebbero porsi, al di là dei colori politici impropriamente indossati in una vicenda come quella della cooperante milanese liberata dopo 2 anni di sequestro in Africa.

