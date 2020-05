Iconize a Pomeriggio 5: "Mi hanno dato un pugno in strada perché sono gay". La rabbia di Barbara D'Urso

Francesco Fredella 13 maggio 2020 a

Iconize, influencer e star dei social, racconta per la prima volta a Pomeriggio5 l’aggressione subita a Milano. “Mi hanno tirato un pugno in faccia perchè sono gay", dice in diretta. La D’Urso - che da 13 anni porta avanti una battaglia contro l’omofobia con tanto di bollino in sovrimpressione nei suoi programmi - asfalta senza mezzi termini chi ha aggredito Iconize. Che, purtroppo nel 2020, non è l’unico ad esser vittima di omofobia.

Assurdo. Veramente assurdo, in un Paese che si pronuncia evoluto, tecnologico e culturalmente avanzato. Davvero assurdo che si debbano - ancora una volta - raccontare aggressioni verbali (e spesso fisiche) a coppie omosessuali."Ognuno deve vivere liberamente il proprio amore", tuona la d’Urso.

Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, ha denunciato sui social l’accaduto mostrando il volto tumefatto dopo l’aggressione. “Sono uscito con il mio cane a fare una passeggiata - continua - tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Io ho detto che non ce l'avevo, uno di loro mi ha urlato frasi offensive e io ho risposto perché non ho timore, sono felice di essere quello che sono. Uno però si è girato e mi ha tirato un pugno. Sono rimasto sotto shock, loro tre sono scappati". Iconize ha ricevuto la solidarietà da tutti.

