Uomini e Donne, dramma per Gemma Galgani: tilt totale e lacrime, il gesto che costa la crisi di nervi

Francesco Fredella 15 maggio 2020

a

a

Un pianto fiume. Gemma Galgani è disperata. Aveva trovato l’amore, grazie a Sirius (Nicola Vivarelli), ma potrebbe essere finito tutto. Nella puntata di oggi - venerdì 25 maggio - di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, ci sarà qualcosa di imprevedibile. Oltre ad un nuovo cavaliere, che si presenta come occhi blu, Valentina Autiero confesserà a Nicola Vivarelli di essere interessata a lui. Che sembrerà essere abbastanza lusingato. E questo manderà in tilt la dama torinese. Insomma, sembrava tutto “rose e fiori”, ma tutto si è bloccato dinanzi al primo ostacolo. Gemma ha sempre manifestato interesse per Sirius, finito nella bufera per la sua giovane età. Nell’esterna di qualche giorno fa si è presentato con un palloncino bianco dicendo: “Io e te tre metri sopra il cielo”. E la Dama, emozionantissima, è andata in confusione. Ma sta per arrivare “occhi blu” a consolarla mentre Sirius attende, e incassa i complimenti di Valentina. Ovviamente, in tutto questo clima, non mancano le frecciatine di Tina Cipollari. Più agguerrita che mai.

