Domenica In, Mara Venier ci ha ripensato? Ecco la vip che ospiterà in studio nonostante la polemica

E adesso potrebbe tornare a sedere di nuovo su quella poltrona da dove disse: “Marito, figli. Mamma di qua, mamma di là. E’ bellissimo”. Vi ricordate? Il video di Pamela Prati è diventato virale. Esattamente quindici mesi fa. Adesso pare che sia pronta a torna in tv. Dopo aver archiviato definitivamente la vicenda Mark Caltagirone, che ha monopolizzato la cronaca rosa lo scorso anno, l’ex primadonna del Bagaglino dovrebbe essere ospite di Mara Venier.

Eppure la conduttrice di Domenica in, qualche tempo fa in un’intervista all’Adnkronos, aveva detto: “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. Davvero Pamela torna in tv su Rai1? Sembra proprio di si, visto che il profilo ufficiale di Domenica in dà l’annuncio cosi: “Grande attesa per il ritorno di Pamela Prati, che ha appena pubblicato un romanzo autobiografico dal titolo “Come una carezza”. La popolare attrice e soubrette sarà presente in studio e insieme a Mara Venier ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua vita e della sua carriera”.

