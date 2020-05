Alessandro Sallusti a Non è l'arena, il cambio di passo: via i vasi di carote e finocchi, alle sue spalle la foto della donna misteriosa

18 maggio 2020 a

Colpo di scena nello studio di Alessandro Sallusti. In collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena, il direttore del Giornale ha fatto sparire gli ingombranti vasi di vetro colmi di frutta e verdura (alcune dalle dimensioni inquietanti, come delle carote versione jumbo) che facevano bella mostra nei vari collegamenti delle scorse settimane con i vari talk televisivi.

"Ma è un...". Sallusti a Non è l'Arena, lo stupore (e lo sconcerto) da casa: che cosa spunta alle sue spalle. Perché?

Un vezzo piuttosto curioso che aveva attirato anche l'attenzione (e le spiegazioni) di Striscia la notizia. Ora, forse per dare meno nell'occhio, Sallusti ha piazzato una foto strategica di una splendida signora in tenuta estiva, che non può però catturare l'occhio di chi guarda. La domanda è d'obbligo: foto artistica o si tratta di qualcuno che Sallusti conosce molto bene?

