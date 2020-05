Striscia la Notizia, "il mistero di Alessandro Sallusti": in collegamento alle sue spalle... inspiegabile

Sorpresa

14 maggio 2020 a

a

a

Carote, finocchi, cipollotti e chi più ne ha più ne metta. Sono diventate un piccolo e curioso caso le verdure che il mitico Alessandro Sallusti sfoggia alle sue spalle nei diversi collegamenti televisivi in cui si spende da casa sua. Una costante: da un lato la cassa Marshall, dall'altro un recipiente con verdura, che spesso e volentieri cambia. Verdure su cui, va da sé, il popolo del web si è scatenato. Ma non solo, perché anche Striscia la Notizia, nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 13 maggio, si è occupata della peculiare vicenda, in un servizio dal titolo: "Il mistero delle verdure di Sallusti". Già, diverse le segnalazioni al riguardo, che il tg satirico di Antonio Ricci ha rilanciato all'interno di un servizio dedicato a gaffe e curiosità degli ultimi giorni televisivi.

Striscia la Notizia, le verdure di Sallusti: il servizio

"Un po' di rispetto, davanti a Conte e agli italiani". Sallusti, quello che pochi hanno notato su Silvia Romano: "Cos'era quel velo islamico"

"Apertura vigliacca, con lo sceriffo Conte che...". Sallusti, la tragica verità sulla riapertura: gli italiani si arrangino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.