Uomini e Donne, la fucilata di Gianni Sperti: "Giovanni e Veronica? Che strano...", un massacro per la coppia

Francesco Fredella 19 maggio 2020 a

a

a

Ancora fuoco a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Dopo il caso Sirius-Gemma Galgani, che sta letteralmente monopolizzando il programma, arriva una lite (imperdibile) tra Gianni Sperti e Veronica Ursida. Nella puntata di oggi, martedì 19 maggio, Veronica e Giovanni faranno alcune rivelazioni: la loro frequentazione - stando alle indiscrezione di Wittytv - potrebbe essere arrivata al capolinea. Probabilmente proprio oggi ci sarà un atteso confronto tra Veronica e Giovanni. E Gianni Sperti, più agguerrito che mai, tuonerà: “Ma che stranezze, non me l’aspettavo questo finale nel copione che avevo immaginato”. Insomma, Sperti - che dopo settimane di tranquillità rompe il silenzio a mo’ di Tina Cipollari - ne avrà tante da dire nella puntata di oggi. Che si preannuncia piena di pepe.

C'è una terza donna tra Gemma e Nicola. A Uomini e Donne la clamorosa svolta

Uomini e Donne, la foto in bikini di Barbara De Santi scatena l'orrore: sotto attacco, vergognoso delirio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.