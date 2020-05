Domenica In, "non c'era niente di più degno?". Pamela Prati, bufera politica su Mara Venier

19 maggio 2020 a

Ed è subito Pratiful. Parte la sigla. Archiviato il Prati-gate - con la storia di Mark Caltagirone e il matrimonio mai celebrato (con un persona mai esistita) - Pamela Prati torna in tv a Domenica In di Mara Venier su Rai 1 e si scatena una bufera. Torna da Mara Venier dove, un anno e mezzo fa, raccontato del marito, dei figli e della sua nuova vita da mamma. Una dichiarazione che è diventata virale in Rete. Pamela torna in tv e promuove il suo libro, intitolato Come una carezza. Racconta, per l’ennesima volta di essere stata plagiata. Ma la bufera la scadenza Michele Anzaldi (Italia Viva) della commissione di Vigilanza Rai attacca. E scrive: “Inspiegabile promozione libro dopo finto matrimonio, dopo l'ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una bufala (e persino pagata 3mila euro), e addirittura la scelta di promuoverle il nuovo libro. Tra tutti gli scrittori italiani, davvero la più meritevole di essere promossa, tanto addirittura da essere la prima ospite che torna in studio dopo le settimane del lockdown, era Pamela Prati? Non c’era nessun altro libro e scrittore degni di essere intervistati e approfonditi su una delle trasmissioni più seguite della prima rete del servizio pubblico? Davvero il libro di Pamela Prati rappresenta un appuntamento culturale così imperdibile da vederle riservato uno spazio così importante?". Mara Venier, intanto, fa sapere che l’ospitata di Pamela Prati è stata a titolo gratuito. Le lacrime della primadonna del Bagaglino, che è tornata sulla vicenda dello scorso anno, non avrebbero convinto il pubblico. In Rete la sua intervista è stata come un bagno di sangue: attacchi su attacchi. Pochi si sono schierati dalla sua parte. Ma Pamela continua a dire: “Io non ho inventato, ho creduto”.

