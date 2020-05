La prova del cuoco, la data del ritorno di Elisa Isoardi. Eppure in Rai... ombre nere?

Francesco Fredella 19 maggio 2020 a

Elisa Isoardi è pronta a ripartire. Dal 25 maggio inizia di nuovo La prova del cuoco, il programma del mattino di Rai 1. “Sono pronta a ripartire il 25 maggio. Questo ritorno è l’unica certezza del momento!”, dice la conduttrice. Il suo programma, come molti altri, ha subito uno stop a causa dell’emergenza Coronavirus. “Come ce ne siamo andati, tenendoci tutti a distanza di sicurezza, così torneremo, con pochissime persone in studio e senza pubblico - racconta la Isoardi -. Ma in questo momento ci sembrava prematuro pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente cercheremo di far parlare tante realtà che in qualche modo ruotano attorno al programma, come allevatori e agricoltori di quelle imprese familiari che in questo periodo hanno sofferto e soffrono di più”. Ma si vocifera che al suo posto, da settembre, possa tornare Antonella Clerici (quel format è nato su misura per lei). È incerto, al momento, il futuro della Isoardi. Potrebbe conduttrice un programma in stile “buono a sapersi”: il format di Rai1 di due anni fa, che era una via di mezza tra alimentazione, salute e benessere. Chissà.

