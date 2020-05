Elisabetta Gregoraci in lacrime a Vieni da me: "La bugia più grande? A mia madre prima che morisse"

21 maggio 2020 a

Uno straziante momento di televisione, quello di cui si è resa protagonista Elisabetta Gregoraci, ospite in collegamento a Vieni da Me di Caterina Balivo su Rai 1. L'ex di Flavio Briatore, infatti, è stata chiamata a rispondere sulle bugie, rivelando la più grande che abbia mai detto. E questa fu detta alla madre, poco prima che morisse. "Le bugie? Non mi piace dirle perché poi mi dimentico, faccio pasticci - premette la showgirl -. La più grande bugia a fin di bene l’ho detta alla mia mamma che, come sai, ho perso tanti anni fa. Nell’ultimo periodo, il dottore mi disse che non c’era più nulla da fare, andai a trovarla in ospedale e le dissi: Stai tranquilla mamma, andrà tutto bene. E la abbracciai fortissimo... lei fece finta di credermi. Non me ne sono mai pentita, da figlia ho sentito di fare la cosa giusta", ha concluso la Gregoraci tra le lacrime.

