La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini fatta fuori per frasi sovraniste? Il sospetto di Dagospia, Matano in solitaria

La posizione di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta sarebbe a rischio. Lo scrive Giuseppe Candela, che su Dagospia sostiene che la showgirl dal lungo curriculum sia finita nel mirino per alcune sue dichiarazioni passate a favore dei sovranisti. Al punto che Candela si chiede se la Rai stia per fare un repulisti anti-sovranista o un semplice cambiamento. Gli ascolti de La Vita in Diretta sono risaliti con l’emergenza coronavirus, ma per il prossimo settembre la rete starebbe valutando una conduzione singola, come avveniva ai tempi di Lamberto Sposini e Michele Cucuzza: l’esclusione della Cuccarini poterebbe automaticamente alla conferma in solitaria di Alberto Matano.

