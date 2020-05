Pietro Senaldi e Karima Moual a Dritto e rovescio: "Benvenga la regolarizzazione della Bellanova", il direttore reagisce così

22 maggio 2020 a

"Ben venga questa regolarizzazione perché non toglie nulla agli italiani". La giornalista italo-marocchina Karima Moual elogia la sanatoria degli immigrati di Teresa Bellanova ("Anche se è stata meno coraggiosa perché è mirata solo al settore agricoltura, colf e badanti") e Pietro Senaldi, in collegamento come lei con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, svela la sua perplessità con pochi, chiarissimi gesti.

"Non porteranno via il pane agli italiani ma rientreranno in un quadro di regolarità, verranno monitorati, non saranno persone fragili sottratte dalle organizzazioni criminali", spiega la Moual. E il direttore di Libero prima alza il sopracciglio, poi si allenta il colletto della camicia con aria insofferente.

