Striscia la notizia, Vincenzo De Luca lancia la campagna "No boor, cafoni zero"

22 maggio 2020 a

a

a

Insieme a Luca Zaia, il governatore della Campania Vincenzo De Luca è sicuramente "Il personaggio" politico emerso da quest'emergenza coronavirus. Merito del profilo da "sceriffo", ma pure dei pirotecnici "messaggi istituzionali" rivolti ai suoi concittadini e al mondo intero. Per esempio, come spiega lo stesso esponente del Pd campano nel video riproposto con entusiasmo da Striscia la Notizia, dandosi ad ambiziose campagne internazionali.

"Non seguiamo il protocollo". De Luca ribelle, il piano Conte crolla subito

"No boor, cafoni zero", annuncia ampollosamente De Luca: cambiare i comportamenti individuali per fermare l'epidemia coinciderebbe con eliminare la maleducazione e il mancato rispetto nei confronti degli altri. E magari guadagnare qualche altra migliaia di utilissimi voti per quando (fra quanto?) si tornerà a votare per le regionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.