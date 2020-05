Che tempo che fa, "una botta di cu***": la strana intesa Burioni-Littizzetto prima della puntata

24 maggio 2020 a

Anche Roberto Burioni scalda i motori in vista dell'ultima puntata della stagione di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio la domenica sera su Rai 2, dove il virologo, al tempo del coronavirus, è ospite fisso. E Burioni scalda i motori riproponendo un filmato di qualche tempo fa in cui la protagonista è Luciana Littizzetto, che nel corso del suo monologo parlava di coronavirus. E spiegava: "Te lo dico da scienziata, da divulgatrice... in una sola cosa dobbiamo sperare: in una botta di cu***". Opinione condivisa da Burioni con il seguente commento: "L'interessante punto di vista delle professoressa Luciana Littizzetto".

