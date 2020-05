Striscia la Notizia, il Conte di Ballantini pizzicato a fare una preoccupante richiesta a De Luca: "Portami i lanciafiamme migliori"

24 maggio 2020 a

Striscia La Notizia non ci va per il sottile. A imitare Giuseppe Conte c'è come al solito Dario Ballantini che, leggendo le disposizioni del governo, dice: "Promemoria per Bonafede, dal 3 giugno permessi gli spostamenti tra regioni, non tra le carceri però", ironizza l'imitatore del programma tv di Canale 5 riguardo la polemica che ha investito il Guardasigilli: la scarcerazione di boss mafiosi causa coronavirus.

Poi sempre Ballantini finge una chiamata con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "De Luca ho trovato un modo per usare i tuoi lanciafiamme, vieni qua a Roma, portami quelli buoni". Il finto Conte fa riferimento alle drastiche misure a cui De Luca ha sempre inneggiato per far rispettare le regole ai tempi del Covid-19.

