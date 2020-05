Che tempo che fa, Paola Perego-choc: "Il mostro", il drammatico racconto sugli attacchi di panico

25 maggio 2020 a

Una testimonianza toccante, quella di Paola Perego a Che tempo che fa. La conduttrice si è raccontata a Fabio Fazio, nel corso dell'ultima puntata stagionale del programma, in onda su Rai 2. Si è raccontato e ha raccontato soprattutto il dramma della depressione, che la ha attanagliata a lungo, una parabola che svela nel suo libro, I miei 25 anni con il mostro. La Perego, in particolare, aveva violentissimi attacchi di panico. E rivela: "Mi sono curata con medici esperti, con farmaci e psicoterapia. Il mostro non era un nemico, era una parte di me che diceva è inutile che fai finta di niente, hai ancora qualcosa da risolvere. Ora ho risolto tutto, vedo il mondo a colori", conclude Paola Perego. Ma la battaglia è stata lunga, difficilissima e dolorosa.

"La mia vita con il mostro, mi ha perseguitato per 25 anni". Paola Perego, una drammatica confessione

