Storie Italiane, Eleonora Daniele vede le frecce tricolori e si commuove in diretta: "Bell'impatto"

Nei cieli di Codogno vola la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il tricolore è visibile in cielo. Un’immagine che lascia il segno. Ed è subito emozione in diretta: gli italiani la vivono in tempo reale con il programma di Eleonora Daniele. La conduttrice, incinta al nono mese, si commuove. “Un bell’impatto”, commenta guardando le immagini che scorrono in onda. La Pattuglia Acrobatica Nazionale volerà per cinque giorni in giro per l’Italia. E poi, il 2 giugno, terminerà il volo a Roma in occasione della festa della Repubblica.

E’ un’altra pagina dell’Italia che la Daniele sta raccontando da mesi con il suo programma leader del daytime. Le storie che piacciono agli italiani, le storie che lasciano il segno. Le storie che emozionano. E la Daniele, stakanovista doc, lo sa bene. Tra poche settimane diventerà mamma di Carlotta. Una delle notizie più per la Rai. I suoi affezionati telespettatori la stanno inondando di messaggi.

