Uomini e Donne, bufera sull'Alchimista: "Tutta una farsa", voci sulla clamorosa menzogna

Francesco Fredella 28 maggio 2020 a

E adesso spuntano le prime polemiche. Dopo poche ore dalla rivelazione tanto attesa a Uomini e donne (il programma di Maria De Filippi su Canale 5) - dove finalmente l’Alchimista ha mostrato il proprio volto - sui social accade di tutto. Sembrerebbe una vera e propria bufera contro Giovanna Abate e Davide, il ragazzo di Genova che si è nascosto per mesi dietro quella maschera. Si conoscevano da tempo? Sono ex? Mistero. Fitto. Sui social, come una doccia ghiacciata, arrivano commenti di fuoco alla vicenda. C’è chi, in modo maligno, avrebbe ipotizzato ad una storia clandestina in passato. E questa tesi farebbe pensare ad una messinscena. Ma non ci sono conferme ufficiali. Sicuramente, l’arrivo di Davide (non chiamiamolo più Alchimista), ha lasciato Giovanna senza fiato. Abbastanza turbata. Il flirt, ora più che mai, corre sul filo di lana. Intanto, il popolo della Rete ha messo ai raggi X il passato della bella Giovanna Abate. E, chiaramente, anche quello dell’Alchimista.

