Lilli Gruber "una molto brava", Mario Giordano "grida troppo": Maurizio Costanzo sui talk show

Maurizio Costanzo tornerà domani in tv con il programma Rai, storie di un’italiana (RaiDue, ore 14.50). Intanto si è concesso un’intervista a Gianluca Veneziani per Libero, in cui ovviamente ha espresso anche un giudizio sui talk show, format inventato proprio da Costanzo. “Li guardo. Mi piacciono Del Debbio, Giordano e Floris”, ma in particolare il noto conduttore della tv italiana si sofferma sul volto di Fuori dal Coro: “È innovativo nella costruzione, anche se grida troppo”. Chi invece viene promosso a pieni voti è Otto e Mezzo: “Una molto brava è Lilli Gruber - ha affermato Costanzo - e mi piaceva molto anche il Massimo Giannini conduttore. In generale penso che nei talk show si debba evitare la rissa. Se nasce nasce, ma bisognerebbe vietare di aizzarla”.

