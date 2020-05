Fabio Fazio e Che tempo che fa fanno le valigie. Indiscrezione: "Il cerchio si chiude", altro terremoto in Rai

31 maggio 2020 a

a

a

"Un cerchio che si chiude". Secondo TvBlog, le trattative tra Fabio Fazio e i vertici di viale Mazzini per riportarlo a Raitre sarebbero in fase finale. Per l'ultimo anno che lo lega alla Rai, Fazio potrebbe dunque tornare "a casa", la terza rete, dove ha tenuto a battesimo con ascolti fortunati Che tempo che fa, traslocato poi tra mille polemiche su Raiuno con risultati piuttosto deludenti e infine a Raidue, tenendo botta, a fronte però di un contratto milionario che ha fatto storcere il naso a molti, dentro la tv pubblica e in Parlamento.

Decisivo "il corteggiamento serrato" del neodirettore di rete Franco Di Mare, spiega TvBlog. Ma anche l'offerta professionale messa sul piatto: la Rai avrebbe proposto a Fazio di impegnarsi anche in altri programmi aggiuntivi, in altre fasce del palinsesto. Poco importa il canale o i colori politici a Palazzo Chigi, insomma: Fabio resta sempre il Ras di viale Mazzini.

