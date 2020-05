Mara Venier in ospedale dopo Domenica In: "Una bella frattura al piede", la foto privata

31 maggio 2020 a

Mara Venier ha stretto i denti ed è andata in onda con Domenica In nonostante la sofferenza fisica. Subito dopo la puntata, la conduttrice di Rai1 è stata in ospedale, dove ha avuto la conferma dell’entità dell’infortunio. “Una bella frattura al piede… olè”, ha commentato la Venier, che nonostante l’incidente non si è persa d’animo: anzi, su Instagram ha subito postato una foto che la ritrae con le gambe adagiate nel letto di un ospedale e con il gesso che avvolge il piede sinistro dalla caviglia al ginocchio. La conduttrice si trova alla clinica Concordia Hospital di Roma, come ha lei stessa svelato: “Grazie al dottor Giovanni Di Giacomo”. Tanti i messaggi di affetto di personaggi noti, che augurano alla Venier di rimettersi il prima possibile.

