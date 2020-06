Striscia la Notizia, colpo basso a Mara Venier: mostra il gesto dell'ombrello ad Al Bano Carrisi

04 giugno 2020 a

a

a

I dinosauri fatti fuori dall'uomo? La gaffe di Al Bano Carrisi a Domenica In è ormai da giorni un super-cult. E a modo suo se ne occupa anche Striscia la Notizia. Come? Presto detto, con uno degli ormai rituali deep-fake, in cui la protagonista è Mara Venier, la conduttrice del programma di Rai 1 che ha accolto in diretta lo scivolone del cantante sui dinosauri. E sentite un po' cos'ha da dire, zia Mara, su quella vicenda, in un colorito e pittoresco commento in cui ad un certo punto piove anche il gesto dell'ombrello. Ma non è tutto: perché la deepfake-Venier ha una parolina da spendere anche su Luca Palamara, il magistrato al centro dello scandalo per le ben note intercettazioni emerse nelle ultime settimane...

Strisci la Notizia, deepfake-Venier su Al Bano: il servizio

