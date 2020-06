Serena Bortone, la giornalista Rai lascia Agorà e prenderà la fascia oraria di Caterina Balivo su Rai Uno

05 giugno 2020 a

Il pomeriggio di Rai1, in particolare della prima parte, quella che faceva capo a Vieni da me, programma questo chiuso e che vedeva alla guida Caterina Balivo, vedrà Serena Bortone a prendere il timone di una trasmissione nuova di zecca che tratterà i temi del giorno in uno stile che potrebbe essere piuttosto simile a quello del David Letterman show. Lo rivela Blogo.

Casalino, mani sulla Rai: ecco chi vuole piazzare dalla galassia grillina alla conduzione di Agorà

La Bortone dunque lascia Agorà che ora è alla ricerca di un nuovo conduttore, mentre per l'edizione estiva è confermata Monica Giandotti. Il pomeriggio di Rai1 proseguirà poi con Il Paradiso delle signore, la consueta fascia informativa del Tg1 e La vita in diretta con Alberto Matano e L'eredità con Flavio Insinna.

