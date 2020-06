Antonella Clerici, la conduttrice torna in Rai. Rabbia della Lega: "Interessi economici"

06 giugno 2020 a

Antonella Clerici torna in Rai dopo il quasi stop impostole dalla gestione precedente della direttrice di Rai1 Teresa De Santis. Con la probabile cancellazione di Elisa Isoardi dalla Prova del Cuoco dal mezzogiorno della rete Ammiraglia di viale Mazzini a partire dalla prossima stagione autunnale, il neo direttore di rete Stefano Coletta ha pensato alla Clerici, che condurrà un programma direttamente dal bosco della sua tenuta. La notizia non è piaciuta al leghista Alessandro Morelli, che si occupa per la Lega delle questioni legate alla Rai.

"Grazie per la vicinanza". Elisa Isoardi, morale a terra. Tutto vero: Antonella Clerici le farà le scarpe





"Antonella Clerici (contratto Rai da 1,2 milioni l'anno) starebbe per tornare ai fornelli in Tv", ha postato su Facebook. "La produzione del nuovo programma sarebbe affidata alla società dell'ex socia (Simona Ercolani, storia autrice Rai, ndr) dell'amministratore delegato Rai e l'agente della Clerici ha avuto con entrambi interessi economici".

