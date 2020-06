Amici Speciali, Irama e il monologo su George Floyd: la De Filippi approva, messaggio a sorpresa della Pausini

06 giugno 2020 a

Amici Speciali si è concluso con la vittoria di Irama in diretta su Canale 5. L’artista ha strappato grandi applausi dal mondo dello spettacolo, e non solo, anche grazie ad un monologo su George Floyd, che è stato di grande impatto e pienamente approvato da Maria De Filippi. Irama ha infatti incentrato il proprio pensiero sul respiro, quello che è venuto a mancare all’afroamericano assassinato da un agente di polizia dopo 8 lunghi minuti di agonia, passati con un ginocchio premuto sul collo. Dopo la trasmissione sono stati tanti i messaggi di approvazione ricevuti dal cantante, anche da big del mondo dello spettacolo: su tutti svetta Laura Pausini, che su Instagram ha condiviso una story in cui si è complimentata con Irama. Segno che quanto sta accadendo negli Stati Uniti non sta lasciando nessuno indifferente, neanche i Vip di casa nostra e le trasmissioni come Amici Speciali.

