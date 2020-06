Paolo Bonolis, Ciao Darwin e Avanti un altro: "Fenomeno buffo", le repliche sono l'oro di Mediaset

06 giugno 2020 a

Paolo Bonolis ha analizzato lo strano caso di Ciao Darwin e Avanti un altro, le sue due trasmissioni di successo che Mediaset sta mandando in replica per tappare i buchi nel palinsesto di Canale 5, creati dall’epidemia da coronavirus. I dati di ascolto sono eccellenti per entrambi i programmi: “Stanno facendo ottimi ascolti tant’è che aumentano - conferma Bonolis in un’intervista rilasciata a La Stampa - dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’, alla maniera di Benjamin Button del film. Di questo passo - scherza il conduttore - arriveranno le repliche di Bim bum bam e, se ci fosse, del filmino della mia nascita”. Avanti un altro verrà trasmesso in replica fino alla fine di luglio, ma ancora non si hanno notizie certe su una nuova edizione: “Dovevamo registrare in autunno. Ora non si sa. Ma quando lo faremo sarà nel pieno rispetto delle regole sanitarie del momento”.

